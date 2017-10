D&G fa la festa di Natale da Harrods: fino al 28 dicembre un’artista personalizza le borse Sicily

Il Natale 2017 di Harrods sarà firmato Dolce & Gabbana. Dal 2 novembre al 28 dicembre il più famoso department store inglese celebrerà le festività con la presenza speciale di vetrine, corner e un mercato tradizionale tutto ispirato all’Italia e al brand di moda. La collaborazione fra Harrods e Dolce & Gabbana assumerà in particolare la forma di una capsule collection: una collezione esclusiva di capi ready to wear per uomo, donna e bambino a cui si aggiungeranno prodotti di bellezza, la nuova collezione di preziosi e un occhiale da sole. Inoltre, all’interno del mercatino natalizio, un artista decorerà in maniera unica la borsa Sicily di tutte le clienti che lo vorranno. Sarà infine firmato Dolce & Gabbana anche un grande albero di Natale di fronte all’ingresso, superato il quale dei pupi siciliani con le sembianze dei due stilisti racconteranno la storia del brand.