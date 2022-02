Tema: i gruppi stranieri che fanno shopping in Italia. Svolgimento di Diego Della Valle: “Sono tranquillo perché la manualità e la bravura degli artigiani italiani non è trasportabile altrove e non è nelle loro intenzioni portarle via da questo Paese. Lo ha dimostrato LVMH”. Il numero 1 del gruppo Tod’s crede che il 2022 “se…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI