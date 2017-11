Gattini per Gucci: in arrivo una baby capsule collection firmata dall’artista giapponese Yuko Higuchi

Una nuova collaborazione artistica porta nel mondo Gucci di Alessandro Michele lo stile naif, fatto di animaletti disegnati in grafiche retrò. Un vintage mood che si sposa alla perfezione con l’attuale gusto di contaminazione varia ed eventuale che caratterizza la griffe Kering. Questa volta è l’artista giapponese Yuko Higuchi ad aver affascinato l’eclettico stilista che, dopo averle affidato il disegno di due stampe per la collezione donna primavera-estate 2018, le ha lasciato spazio per personalizzare un’intera capsule collection kidswear. Illustrazioni giocose a base di gattini saranno declinate non solo sull’abbigliamento, ma anche su borse, scarpe, cappelli e mini accessori che sembrano usciti da una delle prime edizioni a stampa di Alice in Wonderland. Tra i dark puppies dell’artista giapponese ci sono anche una volpe e un cagnolino, che appaiono su bavaglini e zainetti. I capi e gli accessori Gucci firmati da Yuko Higuchi sono in vendita a partire da novembre online e in selezionati negozi Gucci in tutto il mondo.