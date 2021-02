Dalla madre, che ha svuotato i suoi risparmi per lui. Alle prima paia vendute su una bancarella a Londra. Passando dall’incontro con Lady D alla cessione dell’azienda per stare con la famiglia. Jimmy Choo si racconta in due interviste e spiega perché ha voluto creare la JCA London Academy of Fashion. Jimmy Choo si racconta…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI