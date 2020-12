Hublot e Berluti insieme per un orologio che è un trionfo di pelle

Hublot e Berluti tornano insieme. Quattro anni fa le due aziende avevano dato vita a una partnership che ha esaltato appassionati e collezionisti di orologi. Ora tornano con un nuovo cronografo di altissimo livello.

Hublot e Berluti

La maestria delle due griffe prende forma nel nuovo Big Bang Unico Cold Brown, un orologio esclusivo in materiali pregiati. Il quadrante, la lunetta e il cinturino sono tutti in pelle Venezia trattata per resistere fino a 100 metri di profondità. La definizione Cold Brown dipende proprio da questa pelle con effetto glacé. A coprire il quadrante vi sono due pezzi di vetro zaffiro. La lunetta incorpora due parti: la prima è uno strato in ceramica, il secondo è uno strato in pelle di 1 millimetro di spessore che i maestri orologiai hanno collocato sopra al primo. Verranno realizzati solamente 100 esemplari del Big Bang Unico, venduti in un cofanetto firmato da Berluti e Hublot con portachiavi e custodia da viaggio.

I commenti

“L’identità forte, inconfondibile e moderna del cronografo Big Bang riflette il nuovo universo e il nuovo stile di vita di Berluti. La patina è il nostro marchio di fabbrica, che mettiamo anche nelle nostre scarpe e pelletteria. Possiamo utilizzare tutto quel know-how anche per qualcosa di totalmente diverso. Portare la patina Cold Brown, che abbiamo recuperato e rinnovato attraverso un processo di glaçage, al Big Bang Unico è un’opportunità per far scoprire la maestria di Berluti in un nuovo contesto” ha affermato il direttore creativo di Berluti, Kris Van Assche. (art)

