I vincitori dell’ultimo Lyst Index: +242% le ricerche di sandali

Niente tacchi: le relative ricerche sono diminuite del 12% rispetto al 2019. Piuttosto: pantofole, sandali e stivali combat con fondo in gomma. Una sola borsa (il modello Snapshot di Marc Jacobs) tra i 10 prodotti più cercati. Sono i risultati di The Lyst Index contestualizzato al quarto trimestre 2020. In altre parole: la classifica dei brand e dei prodotti di moda più desiderati al mondo. Lyst ha analizzato il comportamento mensile di consumo di oltre 9 milioni di acquirenti che ricercano capi e accessori moda all’interno di un “catalogo” online colossale: è composto da oltre 12.000 brand e boutique online.

The Lyst Index: i brand

Gucci è ancora una volta il marchio più desiderato al mondo. Sul podio ci sono anche Balenciaga (che scala tre posizioni rispetto al trimestre precedente) e Moncler che avanza di ben 10 posizioni. Fuori dal podio Off-White. Visto che 8 dei 20 brand più hot appartengono a conglomerati del lusso. Il marchio sotto i riflettori è, però, The North Face. Perché?

The Lyst Index: i prodotti

Per la prima volta in assoluto, lo stesso prodotto è in cima alla classifica maschile e femminile: è il piumino retrò Nuptse 1996 di The North Face. Ma, forse, la vera medaglia d’oro va assegnata a pantofole e sandali, le cui ricerche su Lyst sono aumentate del 242% rispetto all’analogo periodo del 2019. Nella graduatoria dei prodotti femminili, alle spalle del piumino di The North Face troviamo quattro modelli di scarpe. Nell’ordine: i sandali Boston imbottiti in shearling di Birkenstock (ricerche cresciute del 367%, a sinistra nella foto tratta da birkenstock.com), i Lug Boots di Bottega Veneta, lo stivale da pioggia Betty di Chloé e quello Classic Ultra Mini di UGG. Ottavo posto per la borsa Snapshot di Marc Jacobs (foto a destra, tratta da marcjacobs.com). Per l’uomo, dietro il Nuptse troviamo il piumino Moncler Sassiere e le pantofole Scuff Deco di UGG. Posizione numero sette per il Clog Boston di Birkenstock. (mv)

