Il 2020 di Prada è in rosso (-24%), ma Bertelli crede nel rimbalzo

Il 2020 di Prada è in rosso. I ricavi sono scesi del 24% e il conto economico si chiude con una perdita netta di 54 milioni di euro. “In questo anno disruptive siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati” ha commentato Patrizio Bertelli. Il CEO del gruppo è fiducioso per il futuro: “I risultati ci danno fiducia per affrontare il prossimo rimbalzo, non appena la fase più critica della pandemia finirà”.

Il 2020 di Prada

Il gruppo Prada ha chiuso il 2020 con un fatturato di 2,42 miliardi di euro, in calo del 24% a cambi costanti (-8% nel secondo semestre). L’utile di 126 milioni generato nel secondo semestre non impedisce al gruppo di registrare una perdita netta di 54 milioni di euro. Le vendite del canale e-commerce sono triplicate rispetto ai livelli del 2019. Da segnalare il +46% delle vendite retail in Russia. La pandemia ha avuto “l’effetto maggiore sul business nella prima metà dell’anno – recita la nota finanziaria –. Le vendite hanno ripreso gradualmente da maggio in poi, fino al completo recupero del retail in ottobre e dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019”. “Abbiamo 130 negozi ancora chiusi a causa della pandemia – sono le parole di Bertelli riprese da Reuters – e la performance del gruppo all’inizio del 2021 è comunque abbastanza buona”. I primi mesi del 2021 hanno visto una leggera crescita delle vendite rispetto alla prima parte del 2020: sono in aumento rispetto ai livelli del 2019, ha poi spiegato la CFO Alessandra Cozzani.

La pelletteria

Nel 2020 la divisione leather goods, che vale il 56% delle entrate totali, ha perso il 19% dei ricavi. Le calzature, che valgono il 17% del fatturato, hanno ceduto il 23%. A livello di singoli marchi, le vendite retail di Prada sono scese del 17%, mentre quelle di Miu Miu del 22% e quelle di Church’s del 47%. (mv)

Leggi anche: