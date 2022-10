“Il 2023 sarà complesso”, ma intanto Moncler si gode gli 1,5 mld

“C’è una situazione che spaventa? No, siamo consci delle difficoltà e del fatto che il 2023 sarà complesso. Perché si sentiranno gli effetti dell’inflazione e del caro energia sui consumatori”. Lo ha detto Remo Ruffini, CEO di Moncler. Relativamente all’andamento delle vendite, lo stesso imprenditore ha rivelato: “Stiamo facendo un ottimo ottobre”. Intanto ha chiuso i primi nove mesi con una crescita del 57% sul 2019. L’ultimo trimestre è molto importante per un’azienda come Moncler, che nel periodo luglio-settembre 2022 ha battuto le stime degli analisti.

“Contento di Stone Island”

“Al di là della situazione attuale, bisogna avere una visione a 3-5 anni”, ha commentato lo stesso Ruffini durante il Milano Fashion Global Summit 2022. “Siamo contenti – ha poi aggiunto a proposito di Stone Island –. Deve fare una grande trasformazione perché dialogava col wholesaler, mentre ora l’interlocutore è il consumatore finale. Abbiamo acquisito molti distributori e stiamo portando avanti la nostra strategia”. L’imprenditore ha escluso ulteriori acquisizioni.

Genius “più fisico possibile”

Un altro tema affrontato durante l’intervista è quello del Metaverso. “L’esperienza fisica è alla base della nostra strategia. È propedeutica all’esperienza digitale. L’obiettivo è trasferire l’emozione fisica a livello digitale” ha chiarito Ruffini. Secondo lo stesso CEO del gruppo Moncler, il Metaverso arriverà tra 5-8 anni. Nel frattempo, le aziende di moda dovranno cominciare dai loro siti web, “che dovranno diventare più immersivi e non dei cataloghi come sono ora”. Ruffini ha rivelato il ritorno di Genius a febbraio 2023 e sarà “più fisico possibile”.

Stime degli analisti superate

Moncler ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi a quota 1,556 miliardi di euro. Che vale il +32% sul 2021 (a cambi correnti) e il +57% sul 2019. Se guardiamo solo il terzo trimestre, le entrate sono state di 638,3 milioni di euro, +12% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Le vendite del terzo trimestre, si legge su Milano Finanza, hanno battuto le attese di Equita Sim a 616 milioni. Secondo Luca Solca, analista di Bernstein, il gruppo ha iniziato a beneficiare dello shopping dei turisti statunitensi in Europa e del recupero della Cina. (mv)

