Il lusso parla italiano, dice Deloitte: ma fino a un certo punto

Molti, ma piccoli. La classifica Global Powers of Luxury Goods 2022 di Deloitte fotografa le migliori 100 aziende del lusso globale. E scopre che l’Italia ne ha più di tutti: 23. Attenzione: il numero non comprende quelle appartenenti ai gruppi francesi. C’è un però: la prima è Prada e sta alla posizione numero 18. La crescita complessiva delle 23 imprese italiane è inferiore a quelle francesi e spagnole. Parigi ha “solo” 8 aziende in classifica, di cui quattro nella top ten, ma è la nazione che ha conseguito complessivamente performance migliori. Le sue vendite sono cresciute del 42,4%, meno della Spagna che ha registrato un incremento del 45,2%. L’utile netto, invece, è salito del 19,8%, battendo tutti. E il futuro? Per Deloitte i trend principali saranno e sono: economia circolare e Metaverso.

La crescita del lusso

Secondo Deloitte, le 100 più grandi aziende di lusso al mondo hanno generato vendite per 305 miliardi di dollari: +21,5% a cambi costanti e + 8,5% sul 2019. Le prime 10 contribuiscono al 56,2% del fatturato e a quasi l’85% dell’utile netto complessivo. Il podio è occupato da LVMH, Kering e Estée Lauder.

Il lusso parla italiano, ma…

Prada (18°), Moncler (27°) e Giorgio Armani (28°) sono i primi player italiani in classifica. Moncler è il gruppo che mostra le performance complessive più costanti: per 5 anni consecutivi è tra le aziende a più rapida crescita. Golden Goose è il brand nazionale con la crescita maggiore, registrando un CAGR del 27% nel periodo 2018-2021. Complessivamente, il lusso made in Italy cresce del 27,2%. Un dato superiore alla media della classica (21,5%), ma inferiore a Spagna, Francia, Cina, Germania. Morale (ben nota): in Italia siamo bravi, ma piccoli. (mv)

Nella foto, tratta da moncler.com, lo show che Moncler ha organizzato il 24 settembre in Piazza Duomo a Milano per celebrare il suo 70° anniversario

