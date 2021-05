Italia: shopping dei turisti di lusso? Un potenziale inesplorato

In generale, il business del turismo è per l’Italia una miniera d’oro. Al momento, tra spesa diretta e indotto, vale circa 60 miliardi di euro l’anno, che potrebbero diventare più di 100 prendendo i dovuti accorgimenti. In particolare, ad oggi i visitatori d’alta gamma durante il proprio soggiorno spendono 14 miliardi di euro in visite, escursioni e shopping: la voce conosce un potenziale moltiplicatore x 3. Al momento, però, è un potenziale inesplorato. Lo si legge ne il “Turismo di alta gamma. Leva strategica per l’Italia”, report alla cui stesura hanno collaborato Altagamma, Bain & Company, Boston consulting group, Enit e Global Blue.

Potenziale inesplorato

“Il turismo italiano di alta gamma rappresenta meno dell’1% delle imprese di soggiorno, e il 3% circa delle notti, ma genera il 25% della spesa dei turisti nel nostro Paese – commenta Matteo Lunelli, presidente di Altagamma (nella foto) –. Inoltre, il viaggiatore che alloggia in strutture di eccellenza spende 9 volte più della media e un hotel cinque stelle a parità di dimensioni impiega il doppio dei dipendenti. Un ulteriore sviluppo del turismo di alta gamma può dunque portare a una crescita esponenziale dell’indotto e divenire una leva strategica di crescita del Paese”. In questa fase di ripresa e di ricostruzione dei flussi turistici riteniamo urgente definire, all’interno delle strategie del governo, un piano specifico per il riposizionamento verso l’alto dell’offerta turistica italiana”.

La proposta

Altagamma propone al governo un piano articolato in 9 punti. Che spaziano dall’investimento in “mobilità innovativa ed esclusiva” alla “defiscalizzazione per smart living in Italia”. “Proponiamo una partnership pubblico-privata per sviluppare questa nicchia di turismo – aggiunge Lunelli -. Va costruito un progetto, con soluzioni personalizzate ed esclusive. Poi serve il piano di marketing e comunicazione, che includa le agenzie specializzate”. Il turismo di lusso è “una peculiarità che il Governo vuole difendere e valorizzare – risponde Massimo Garavaglia, ministro del Turismo –. In quest’ottica, nel PNRR abbiamo previsto fondi importanti nazionali e internazionali con l’obiettivo di ammodernare e qualificare al meglio le strutture ricettive, anche in chiave di sostenibilità ambientale”.

