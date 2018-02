Kering, non vola solo Gucci: “Balenciaga ha fatto il +60% ed è pronto per il miliardo di euro”

Balenciaga punta al miliardo. A fissare l’obiettivo è il presidente di Kering, François-Henri Pinault, che, durante la recente presentazione del bilancio 2017, ha sottolineato come Balenciaga sia il marchio “cresciuto più velocemente nel quarto trimestre, con un incremento delle vendite del 60%, e quello che ha prodotto la crescita maggiore del gruppo nel secondo semestre, superando quella di Gucci”. Pare dunque che il nuovo direttore artistico Demma Gvasalia (nella foto, tratta da outpump.com) sia riuscito nel suo intento, dando nuova linfa al brand dopo un periodo di “leggera opacità”. “L’aumento della desiderabilità del marchio si traduce in una crescita dei ricavi da record, soprattutto nelle categorie ready to wear e calzature” spiega Kering nella relazione annuale, anche se Pinault ha evidenziato che “il superamento del miliardo di euro non è previsto per quest’anno”.