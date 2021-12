La CEO che non ti aspetti: Chanel nomina Leena Nair, ex Unilever

Chanel spiazza tutti e nomina la CEO che non ti aspetti. Primo: non arriva né dalla moda né dal lusso. Secondo: il suo ultimo incarico non era da CEO, bensì da Responsabile delle Risorse Umane, a cui si aggiunge l’essere membro del Comitato Esecutivo. Si chiama Leena Nair e per 30 anni è stata dirigente di Unilever. In altre parole, la multinazionale titolare di 400 marchi nel campo dell’alimentazione, bevande, prodotti per l’igiene e per la casa (fatturato 2020: 50,72 miliardi di euro).

La CEO che non ti aspetti

Leena Nair prenderà il posto di Alain Wertheimer, co-proprietario della maison insieme al fratello Gerard, CEO in carica dal 2016, quando succedette alla manager americana Maureen Chiquet. Alain Wertheimer assumerà il ruolo di Presidente Esecutivo Globale. La nomina di Nair va nel solco dei cambiamenti che Chanel sta apportando alla sua governance e alla sua struttura finanziaria. Per esempio: il trasferimento della sede legale e finanziaria a Londra.

Concentrazione e controllo

Secondo Business of Fashion, la nomina di Nair sarebbe strumentale al consolidamento delle politiche di Chanel basate su una maggiore concentrazione e un rinnovato controllo della filiera di approvvigionamento e produzione. Una filiera che la griffe francese sta progressivamente acquisendo, fornitore dopo fornitore. (mv)

Nella foto commons.wikimedia.org: Leena Nair (By Shinykatie)

