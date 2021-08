La Cina promette più tasse ai ricchi e manda il lusso nel panico

Il presidente cinese Xi Jinping (nella foto) manda il lusso nel panico regalando ai titoli dei gruppi europei un agosto sull’ottovolante. “Se i cinesi starnutiscono, il settore del lusso si prende la polmonite” aveva detto Luca Solca di Bernstein. La metafora si è materializzata lo scorso 17 agosto, quando oltre 60 miliardi di euro sono andati in fumo, ovvero quasi il 10% del valore di mercato complessivo di LVMH, Hermès, Kering, Richemont e Burberry.

La Cina manda il lusso nel panico

“Prosperità comune per tutti” e ridistribuzione della ricchezza. La Cina “regolerà i redditi eccessivamente alti e incoraggerà i gruppi e le imprese ad alto reddito a tornare di più nella società”. Sono i concetti espressi da Xi Jinping. Concetti tradotti come una dichiarazione di guerra alla “ricchezza irragionevole” e, quindi, al lusso. Il contraccolpo in Borsa non si è fatto attendere. Secondo il Financial Times, i titoli LVMH, Hermès, Kering, Richemont e Burberry messi insieme hanno perso quasi il 10% del loro valore, ossia 61,7 miliardi di euro.

Opportunità più grandi dei rischi

“Le opportunità in Cina sono chiaramente ancora più grandi dei rischi – spiega Flavio Cereda, analista di Jefferies, al Financial Times –. Ora c’è solo nuova incertezza e questo sta rendendo nervosi gli investitori”. Gli analisti affermano che Pechino potrebbe aumentare le tasse sui prodotti costosi, reprimere gli influencer, stabilire limiti alla pubblicità o intensificare i controlli sui daigou. O ancora imporre una nuova tassa di successione o una imposta più elevata sui redditi da investimenti o proprietà.

I calcoli di Jefferies

Jefferies calcola che nel 2021 i consumi cinesi nel lusso rappresenteranno una quota del 45% del totale mondiale. Nel 2019 la percentuale era del 37%. La stessa banca di investimenti stima che in Cina ci sono circa 110.000 persone ultra ricche e che ciascuna di loro spende oltre 100.000 euro ogni anno in moda e gioielli, arrivando a rappresentare quasi un quarto delle vendite di lusso in Cina. Se questo pubblico percepisse di non dover più ostentare la propria ricchezza, il settore lusso accuserebbe il colpo. (mv)

