Le “cose preziose” di Lorella Tamberi che realizza a mano gioielli dove la pelle è protagonista

Pelle d’agnello, razza, pitone e coccodrillo sono i protagonisti della nuova linea di gioielli proposta da Lorella Tamberi Canal, brand fondato nel 2010 dall’omonima jewel designer milanese. Segni particolari: lo stile che accosta materiali inconsueti per realizzare accessori interamente fatti a mano. Le collezioni sono quanto di più atipico. “Acqua” vede protagonista un gioiello con medaglione centrale in ametista verde e pelle di razza. In “Camélia” un accostamento floreale viene disegnato dalle pieghe morbide di pelle d’agnello. Nella linea “Flames” il movimento è dato dal pellame, mentre i polsini “Victoria” sono realizzati in argento rodiato e agnello. Completano l’offerta gli orecchini “Python drops” in argento, crisocolla, corniola e pelle di pitone, accanto al modello “Ice” dove la pelle di serpente si affianca ad argento e labradorite.