Le frontiere del gaming: Balenciaga veste 4 avatar di Fortnite

Balenciaga veste 4 avatar di Fortnite. Hooded Cabot, Ramirez, Ludochevalier e Banshee Unleashed potranno indossare outfit della casa di moda grazie a “Balenciaga Style“. Vale a dire l’opzione, ora disponibile, con la quale si può cambiare il look dei 4 protagonisti.

Le frontiere del gaming

La collaborazione ha portato il brand a realizzare una nuova linea, ispirata al tema di Fortnite, disponibile negli store Balenciaga. Il boom dell’industria dei videogiochi cambia le regole anche per quella del lusso. Louis Vuitton e League of Legends (piattaforma che ogni giorno arriva a un picco di oltre 8 milioni di giocatori simultanei in tutto il mondo) hanno stretto una collaborazione che offre la possibilità di vestire i propri avatar su Animal Crossing. Lo scorso febbraio Gucci ha annunciato una partnership con “Animal Crossing: New Horizons”. Valentino, Marc Jacobs o Anna Sui, ricorda Wired, sono le case di del lusso che hanno stipulato accordi le società di e-games o con squadre di pro-gamer (ovvero i giocatori di e-games a livello agonistico).

I 4 avatar di Fortnite

Balenciaga aveva presentato la collezione per la stagione autunno/inverno 2021 attraverso un videogioco ambientato a New York nell’anno 2031 (Afterworld: the Age of Tomorrow). Lo ha ricordato anche Demna Gvasalia, direttore artistico di Balenciaga, che nella nota stampa del marchio riportata da Fashion Network scrive: “In effetti, la nostra alleanza con Epic non è iniziata con Fortnite” ma con “Afterworld”. “L’espressione personale è una delle cose che rende Fortnite un gioco davvero unico – conclude Adam Sussman, presidente di Epic Games. E Balenciaga è il primo partner nel mondo della moda. Porteremo le sue creazioni a milioni di giocatori in tutto il mondo”. (mv)

