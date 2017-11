Le luci del palcoscenico per Prada. La griffe firma borse e calzature di Marnie, in cartellone a Londra

Sono griffate Prada la borsa e le scarpe del personaggio principale di Marnie, opera realizzata in co-produzione fra la English National Opera e il Metropolitan Opera di New York. La prima andrà in scena sabato a Londra e arriverà negli USA a ottobre. La griffe italiana è stata coinvolta direttamente da Arianne Philips, nota costumista cinematografica, a cui la produzione ha chiesto di disegnare l’intero set di abbigliamento e accessori dell’opera, sponsorizzata da Mr. Porter. L’azienda milanese ha prodotto un modello che si colloca al tempo dell’azione, il 1959: “Borsa e scarpe sono i principali accessori durante l’intero spettacolo e il lavoro di Prada è stato spettacolare” ha dichiarato la costumista. L’opera è tratta dal romanzo di Winston Graham (1961) ed è nota al grande pubblico per la trasposizione cinematografica realizzata da Alfred Hitchcock. (pt)