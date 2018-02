IL 2017 È STATO UN ANNO POSITIVO PER L’INDUSTRIA DELLA MODA. IL CAMPO SI DIVIDE TRA GRIFFE CHE CRESCONO (MOLTO) O CHE FATICANO (PARECCHIO). LA FILIERA ITALIANA, ALLE LORO SPALLE, SI RIORGANIZZA. «PER IL LUSSO È UNA FASE DI CONSOLIDAMENTO: IL MADE IN ITALY NE APPROFITTI PER RIPORTARE AL CENTRO LA QUALITÀ DEL PRODOTTO», SPIEGA TESTA (BOCCONI)