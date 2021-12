Una mostra per celebrare i 200 anni dalla nascita di Louis Vuitton. E un buyback da 300 milioni per consolidare il gruppo. La griffe francese ha inaugurato nella propria sede di Asnières (Parigi) “200 Trunks, 200 Visionaries: The Exhibition”. La kermesse ospita 200 bauli per raccontare il viaggio e la visione di Vuitton attraverso gli…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI