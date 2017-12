Il lusso delle piccole cose: Dior fa le BMX con dettagli in pelle italiana, Loewe la botte per il vino

La felicità è nelle piccole cose, recita l’adagio. Anche il lusso, se la griffe è in vena di sperimentazioni. Apre allora le danze Dior: Kris Van Assche, direttore creativo di Dior Homme, ha disegnato insieme al marchio Bogarde una collezione di tre modelli di biciclette disponibili in soli 70 unità complessive. La prima BMX (17 esemplari) reca il fregio Dior nei dettagli in pelle realizzati in Italia. Loewe, invece, in sinergia con l’etichetta spagnola Bodega Numanthia (proprietà, anche questa, del gruppo LVMH) ha realizzato la prima botte per vino extra-lusso. Capienza 225 litri, assi in legno di quercia francese, copertura in pelle di vitello, ampiamente personalizzabile (a partire dalla gradazione di colore della pelle e dalla possibilità di imprimerci le proprie iniziali),i primi esemplari della botte saranno consegnati ai clienti a dicembre 2018. Il prezzo? LVMH la prende alla lontana e scrive sul portale web: dipende dalle richieste del cliente. Siti specializzati ipotizzano oltre i 90.000 euro: à la santé.