Lusso e poltrone: da OTB il nuovo ceo potrebbe essere Ubaldo Minelli (Marni). D&G rinnova le cariche USA

Lusso sempre alle prese con un frenetico turnover ai vertici. Only The Brave, alias il gruppo OTB guidato da Renzo Rosso (foto a sinistra), pare destinato a cambiare ceo. Riccardo Stilli, a quanto sostiene Fashionmagazine.it, passerà il testimone a fine 2017. Al suo posto dovrebbe arrivare l’attuale amministratore delegato di un marchio del portafoglio OTB: si tratta di Ubaldo Minelli di Marni (e Staff International). Aria nuova anche da Dolce & Gabbana che ha appena cambiato il presidente/ceo della sua filiale nordamericana. Tina Bhojwani, in carica da 2 anni, ha lasciato l’incarico a Dan Rothmann (foto a destra), già in forza a D&G dal 2004 al 2010.