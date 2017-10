Il lusso secondo Bain&Co: +5% nel 2017 (+7% l’area pelle italiana), previsioni positive per il 2018

Nel 2017 il mercato del lusso cresce del 5% grazie alle performance positive in tutte le aree geografiche. Sono in scia i segmenti che spiccano per impiego di pelle: il personal luxury, con un giro d’affari di 262 milioni di euro, registra una progressione del 5%, mentre le luxury cars avanzano del 6% (489 milioni). Il sistema del lusso italiano risponde “presente” al trend globale con un saldo del +5% che permette di consolidare la propria quota del 10% del mercato globale. Meglio ancora fa l’area pelle italiana, con un +7% medio di pelle, calzature e accessori. Sono i risultati del Worldwide Luxury Market Monitor realizzato da Bain&Co e di Altagamma Consensus 2017 presentati oggi a Milano, nel corso di Osservatorio Altagamma 2017. “Il lusso si conferma l’ariete del made in Italy sui mercati esteri – commenta Andrea Illy, imprenditore e presidente di Fondazione Altagamma -. Il settore si trova oggi di fronte a quattro cambiamenti epocali: una nuova generazione di consumatori, la trasformazione del retail e il fiato corto dei monomarca, le nuove tecnologie, le nuove forme di concorrenza”. Le previsioni di Consensus Altagamma per il 2018 sono ancora positive: che il made in Italy colga l’opportunità.