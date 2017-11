Pelle, oro, materiali pregiati: Il Brabus G850 di Jon Buscemi come le sue (ricchissime) sneaker

Si può personalizzare un SUV come un paio di sneaker? Per Jon Buscemi, noto per essere il creatore di un brand omonimo specializzato in modelli sportivi ultralussuosi (manifattura italiana, materiali compresi, con inserti in oro), la risposta è sì. Lo stilista USA, infatti, ha scelto la pelle italiana di vitello di altissima qualità per gli interni del suo SUV superpersonalizzato. Si chiama Brabus G 850 Buscemi Edition: 850 cavalli e 1.450 Nm (newton/metro), frutto dell’unità V12 6 litri biturbo. Buscemi ha allestito l’auto con materiali pregiati in ogni angolo. Sono in oro le razze del volante, le palette del cambio automatico, i comandi sul tunnel, sulle porte e la pedaliera. I cerchi sono in total black, come i loghi, le scritte e la copertura della ruota di scorta. Gli interni, ovviamente, sono totalmente rivestiti in pelle italiana di vitello, perforata e trapuntata, con accostamenti a profili e cuciture rosse sui sedili. Il Brabus Buscemi Edition è stato presentato alla Fashion Week parigina e sarà venduto all’asta per oltre 750.000 dollari (circa 635.000 euro). In abbinamento, Buscemi ha lanciato una linea di accessori: sneaker (un modello basso e uno alto), borsa per il pc, zaino e valigetta, tutti in pelle nera con bordi rossi. (mv)