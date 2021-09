Per Burke la sostenibilità di LV passa dal controllo della filiera

La sostenibilità di Louis Vuitton, spiega Michael Burke, passa dal controllo della filiera produttiva. Tutta: dalle materie prime fino al second hand. La griffe, a detta del CEO (in foto), segue una strategia che non guarda i risultati economici di un singolo anno, ma bada “alla crescita a lungo termine”. Per questo i marchi del lusso possono essere disposti anche a ridurre i profitti per investire in sostenibilità: un driver di crescita per gli anni futuri.

La strategia

“Siamo consapevoli che la sostenibilità sarà l’argomento chiave per i prossimi 20-30 anni – sono le parole di Burke a South China Morning Post–. L’obiettivo primario del lusso non è la crescita del fatturato. Questa è una conseguenza di una strategia. E la strategia del luxury è destinata a generare crescita”. Come mai? “È molto semplice – risponde –. Si basa sul fatto che molte persone nel mondo migliorano i propri standard di vita. La sostenibilità potrebbe costarci una certa crescita a breve termine, ma non ci interessa”.

Il controllo della filiera

Burke sottolinea come molti grandi marchi, come Hermès, Chanel e la stessa Louis Vuitton, oggi controllino ogni fase della catena di approvvigionamento, dalle “mucche al pascolo in Francia” e “dagli alligatori in Florida fino ai prodotti finali”. Inoltre, a differenza di 20 anni fa, la vita di un accessorio Vuitton è molto più lunga grazie a blockchain e alla sharing economy. “Oggi una borsa viene rivenduta tre volte. La gente compra e poi rivende – dice –. Alcuni credono che sia orribile, ma penso che sia gratificante, perché dimostra che puoi crescere ed essere sostenibile”.

Occhio alla Cina

Il CEO di Louis Vuitton ritiene che parlare di revenge shopping in Cina sia “umiliante per i nostri clienti”. Perché nell’aumento dei consumi non c’è una “vendetta”. Piuttosto, influiscono principalmente “le spese di rimpatrio”, l’on-shoring. E quanto allo shopping turistico, osserva: “Il cliente turistico è sempre locale inizialmente. Il nostro modello di business è sviluppare prima una relazione con i nostri clienti nel loro ambiente. Solo dopo cerchiamo di soddisfare le loro esigenze quando sono in viaggio“. (mv)

