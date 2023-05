Per Prada un trimestre in doppia cifra: scarpe +20%, borse +14%

Il gruppo Prada mette a verbale un trimestre in doppia cifra. Nel periodo gennaio – febbraio 2023 il sodalizio guidato da Miuccia e Patrizio Bertelli ha fatturato 1,065 miliardi di euro (+22% su base annua), con performance double digit sia dei marchi (Prada +21%, Miu Miu +42%) che delle categorie (scarpe +20%, borse +14%, abbigliamento +38%). “Nel corso del primo trimestre la Cina è tornata a essere uno dei motori della crescita – commenta Andrea Guerra, CEO del gruppo –, generando una netta ripresa delle vendite nell’area Asia Pacifico. Per l’anno in corso il focus rimane sul canale retail e sull’aumento della produttività dei negozi. Inoltre, continueremo a investire nei nostri marchi, nella nostra rete di vendita e nelle nostre strutture, per supportare la crescita futura”.

Un trimestre in doppia cifra

A proposito di geografie, il gruppo Prada può esultare, oltre che per la ripresa in Asia Pacifico (+22%), anche per i risultati in Europa (+28%) e Giappone (+55%). Su base annua presentano progressioni più contenute il Medio Oriente (+15%) e, soprattutto, le Americhe (+5%). “Abbiamo chiuso il primo trimestre in solida crescita, in tutte le categorie di prodotto e aree geografiche, e abbiamo continuato a consolidare la desiderabilità dei nostri marchi – conclude il presidente Patrizio Bertelli –. Il contesto macroeconomico rimane complesso, ma le nostre priorità strategiche sono chiare e possiamo contare sulla reattività che caratterizza il Gruppo Prada.”

In foto Vincent Cassel posa per Prada

Leggi anche: