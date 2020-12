Perché il tappetino da yoga Louis Vuitton fa infuriare gli indù

Fare yoga sulla pelle di vacchetta? “Altamente inappropriato”. Lo dicono alcuni esponenti del mondo induista, puntando il dito contro il tappetino da yoga Louis Vuitton. Una scelta di stile che ora si scontra con il modello culturale cui si ispira. In passato è già accaduto, anche se in modo diverso, per una sedia della collezione Dolls di Raw Edges. E, più di recente, anche Prada ha subito critiche per una presunta appropriazione culturale.

Tappetino da yoga Louis Vuitton

Louis Vuitton ha da poco lanciato sul mercato un tappetino per lo yoga in pelle di vacchetta. Una scelta che gli esponenti di fede indù non hanno apprezzato. La guida spirituale Rajan Zed, presidente della Universal Society of Hinduism, ha dato voce alla protesta, affermando che il tappetino della griffe francese “ridicolizza e offende due pilastri dell’induismo, la vacca e lo yoga, ed è estremamente indelicato nei confronti della fede dei credenti”. Zed, come riporta udaipurkiran.com, ha poi aggiunto che la praticare dello yoga, “una disciplina profonda, sacra e antica”, sopra un tappetino in pelle di vacca, “sede di molte divinità, animale sacro e venerato nell’induismo”, sarebbe “doloroso” per ogni induista.

I precedenti

Non è la prima volta che la guida spirituale incrocia i big della moda. Nel 2017 Zed aveva criticato Philipp Plein, reo di aver chiamato Ganesha e Kali, divinità della religione induista, due modelli di calzature della nuova collezione. In altra misura, poi, la stessa Louis Vuitton e anche Prada avevano avuto a che fare con questioni simili. Nel giugno 2019 il governo del Messico ha accusato la griffe francese perché una sedia della collezione Dolls di Raw Edges avrebbe riprodotto “elementi che fanno parte e sono identificati con il ricamo prodotto e di proprietà intellettuale della comunità di Tenango de Doria“. A luglio 2020 Prada subì la stessa critica per un sandalo in cuoio e listini di pelle intrecciati che, accusavano alcuni, sarebbe del tutto simile a una calzatura prodotta nel Nord Est del Brasile. (art)

Immagini tratte da louisvuitton.com

