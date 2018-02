Il ritorno dei russi bacia Milano: via Montenapoleone capitale europea 2017 dello shopping di lusso

Via Montenapoleone a Milano è la shopping street con lo scontrino medio per prodotti moda più alto d’Europa: 1.809 euro. Alle sue spalle ci sono Avenue Montaigne a Parigi (1.729 euro) e Calle de Ortega y Gasset a Madrid (1.602 euro). I dati sono stati divulgati da Global Blue, che ha analizzato gli acquisti compiuti da dicembre 2016 a novembre 2017. Via Montenapoleone vale il 36% di tutta Milano per gli acquisti “tax free”. Oltre alla spesa, a rallegrare le casse dei negozi meneghini c’è il flusso di stranieri che nel 2017 è aumentato del 10%. Anche in questo caso c’è lo zampino (cioè il portafoglio) dei russi. Nell’anno oltre a cinesi, americani e arabi, c’è stato un ritorno del pubblico moscovita, che intorno al 2014 avevano quasi smesso di viaggiare. (mv)