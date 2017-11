“Scarpe e borse tra Arzano e Frattamaggiore”: Hilfiger sceglie la Campania per la collezione firmata dalla moglie

Tommy Hilfiger e sua moglie Dee Ocleppo investiranno in Campania. “Qui c’è una tradizione e una cura per i dettagli che ci ha impressionato” è la dichiarazione dello stilista statunitense riportata dal quotidiano La Repubblica. La coppia ha visitato Paolo Bianchi, azienda specializzata in borse e accessori di Frattamaggiore che dà lavoro a 170 dipendenti e il calzaturificio Della Pia (marchio Deimille) che produce ad Arzano e occupa 56 persone. La nuova collezione di Dee (investimento complessivo 2 milioni di dollari) verrà prodotta qui perché “non esiste altro luogo al mondo dove si riesca a unire creatività artigianale e lusso con questa originalità” ha detto Mrs Hilfiger mentre il marito sostiene che “non esiste altro posto nel mondo in cui si riescano a coniugare lusso, creatività e costi contenuti per realizzare una collezione che avrà anche dei prezzi accessibili”. Artefice del progetto l’imprenditore Matteo Armillotta, titolare di In Moda (Santhià, provincia di Vercelli), azienda specializzata nella commercializzazione di capi di moda e accessori, con sede anche a Los Angeles. Pasquale Della Pia ha affermato: “In queste zone le grandi aziende scommettono su di noi, qui si creano il disegno, la linea e si scelgono i materiali. È di questo che abbiamo bisogno per fare sviluppo”. Foto tratta da napoli.repubblica.it. (mv)