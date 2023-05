Ottimo trimestre, ordini al top per l’inverno: Tod’s è in fiducia

Tod’s è in fiducia. Buonissimi i dati trimestrali, bene anche aprile e “ottimo l’andamento degli ordini per le collezioni invernali”. La pelletteria continua a crescere in maniera vigorosa e la ripresa della Cina si fa sentire sul bilancio. Complessivamente, nei primi tre mesi del 2023, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ha raggiunto i 270,5 milioni di euro, in crescita del 23,2% rispetto all’analogo periodo del 2022. “Rimaniamo focalizzati sul nostro obiettivo principale che è quello di accrescere il valore patrimoniale del gruppo e dei singoli marchi”, commenta il CEO Diego Della Valle.

Tod’s è in fiducia

Il consensus degli analisti per il 2023 pubblicato da Tod’s indica ricavi per 1,1 miliardi di euro. Un obiettivo sempre più vicino dopo i risultati del primo trimestre 2023. I quali “confermano l’ottimo andamento del nostro gruppo”, dichiara Della Valle (a destra nella foto Imagoeconomica). Eccellenti i risultati di Tod’s +24,4% e Roger Vivier: +30,9%. Bene anche Hogan (+10,1%) e Fay (+30,6%). A livello di prodotto: calzature +19,3% e pelletteria +36,5%. Tutte le aree geografiche sono in crescita con la Cina che brilla grazie ad un +29,2% confermandosi primo mercato per l’azienda del lusso.

Accrescere il valore patrimoniale del gruppo

“Rimaniamo focalizzati sul nostro obiettivo principale che è quello di accrescere il valore patrimoniale del gruppo e dei singoli marchi. Continuiamo a fare tutti gli investimenti in marketing, comunicazione e competenze manageriali necessari”. Diego Della Valle conferma anche gli investimenti “nella filiera produttiva, per garantire ai nostri prodotti la massima qualità possibile”. Poi, rivela il “buon trend delle vendite del mese di aprile e l’ottimo andamento degli ordini per le collezioni invernali. Sono fiducioso dei risultati futuri del gruppo”. (mv)

Leggi anche: