E se Trussardi vendesse a Investindustrial? Rumors insistenti sulla cessione delle griffe

Ipotesi vendita per Trussardi. Sarebbe questo uno degli scenari previsti dalla griffe nel Piano 2017-2021. L’azienda starebbe cercando un partner strategico, ma, secondo MFF, che cita fonti bancarie, Tomaso Trussardi sarebbe disposto anche a cedere la maggioranza delle quote fino ad arrivare al 100%. Se dunque arrivasse un’offerta interessante, si aprirebbe l’ipotesi cessione. E l’offerta, secondo i media, potrebbe arrivare da Investindustrial di Andrea Bonomi (proprietario delle scarpe Sergio Rossi e dei divani B&B Italia). Già nel novembre 2015 Citibank trattò con la finanziaria Palladio la cessione di una quota di minoranza di Trussardi, ma non se ne fece nulla. Il nuovo business plan prevede il ritorno a un margine operativo lordo positivo e un pareggio nel 2018 dopo anni di difficoltà. Anche Moncler varierà presto la compagine sociale perché la società di investimento Eurazeo ha venduto una quota pari al 3,34% dopo aver già dismesso il 6% a settembre. La vendita ha generato proventi per 188 milioni di euro, 6,7 volte l’investimento iniziale. Secondo gli analisti le cessioni sarebbero causate solo dalla volontà di fare cassa attraverso ottime plusvalenze. (mv)