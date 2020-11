Tutto pronto per GucciFest, il nuovo show di Alessandro Michele

Tutto pronto per GucciFest. Parte oggi 16 novembre 2020 (per proseguire fino a domenica 22) la settimana che la maison Gucci dedica al suo primo progetto digitale in formato mini-serie. Un festival suddiviso in sette episodi, trasmessi giorno per giorno per presentare la nuova collezione firmata da Alessandro Michele. Il titolo è OUVERTURE of Something that Never Ended. Una collaborazione cinematografica davvero unica, che vede al fianco del direttore creativo Gucci il regista pluripremiato Gus Van Sant (Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho, Elephant).

Dove seguire GucciFest

I sette episodi sono trasmessi quotidianamente in esclusiva su YouTube Fashion, Weibo e Gucci YouTube. Non solo: sono inseriti sul sito dedicato GucciFest.com, dove occorre registrarsi o scaricare la App dedicata. La nuova collezione sarà rivelata gradualmente, giorno per giorno.

La mini-serie

Girata a Roma e stracolma di talenti e special guest, la mini-serie ha come protagonista l’attrice, artista e performer Silvia Calderoni, impegnata in una surreale routine quotidiana in diversi scenari della città. Nel primo episodio, dal titolo “At home”, la storia si svolge “nel suo appartamento di Roma, prima dell’arrivo di un visitatore inaspettato”, come anticipato sul sito. Seguiranno gli episodi “In the café”, “At the post office”, “The theatre”, “The neighbours”, “At the vintage shop”, “A nightly walk”.

Co-lab

In occasione del GucciFest, Gucci ha offerto la possibilità a 15 talenti emergenti, scelti da Alessandro Michele, di presentare le loro collezioni attraverso 15 distinti fashion film: “Più cresco e più mi rendo conto della mancanza di differenza con l’età anagrafica – ha dichiarato Michele (nella foto) a Style Magazine -. Ho fatto pace anche con l’esperienza. Esistono quelli che lo sanno fare: mi sono accorto che questi giovani sono come me, facciamo lo stesso lavoro, la differenza è che io sono da Gucci”. (mvg)

