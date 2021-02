In Europa si sono macellati meno vitelli. Il 2020 mostra dati in calo per i principali Paesi produttori del continente. Secondo quanto ha fornito in questi giorni la Commissione europea, la contrazione media nel periodo gennaio-ottobre è del 6,2% su base annua. Calo che sale al -7,1% se nel calcolo consideriamo anche il Regno Unito….

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI