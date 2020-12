Un anno senza scampo: LHCA certifica 10 mesi di export sotto zero

Dieci mesi di export sotto zero. I dati che LHCA (Leather and Hide Council of America) ha appena pubblicato lo mettono nero su bianco. Tra gennaio e ottobre 2020 gli Stati Uniti hanno venduto meno materia prima conciaria, ma anche meno wet blue.

Export sotto zero

Tra gennaio e ottobre 2020 gli USA hanno esportato, in volume, il 10% in meno di pelli grezze e il 26% di wet blue. In valore, il grezzo è passato dagli oltre 642 milioni di dollari dei primi dieci mesi 2019 ai poco più di 472 milioni del 2020. Un calo del 26%. Per quanto riguarda la pelle semi-lavorata, gli States hanno venduto 237 milioni di merce contro gli oltre 338 milioni di dollari del 2019.

Le destinazioni

Cina e Hong Kong restano il principale mercato per il grezzo (+8%), mentre il wet blue ha raggiunto soprattutto l’Europa, e l’Italia in particolare. In controtendenza Brasile (+65%), Turchia (+166%), Cambogia (+129%), Israele (+103%) ed Etiopia (+11%) per la materia prima conciaria. Per quanto attiene al wet blue, cresce soprattutto l’export verso il Messico (+212%), ancora il Brasile (+86%), la Corea (+45%) e la Repubblica Dominicana (+62%). Dall’Italia, tra gennaio e ottobre 2020, la domanda di pelli grezze è scesa del 39%, mentre quella di semilavorato è calata del 26%. (art)

