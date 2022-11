Uruguay, Minerva prepara l’acquisto di Breeders & Packers

In un’operazione lampo, che in meno di un mese dovrebbe passare dalla due diligence all’acquisizione, Minerva prepara l’acquisto di Breeders & Packers Uruguay. La multinazionale brasiliana della carne rivelerebbe l’azienda (qualora l’operazione si chiudesse con successo) dalla holding giapponese NH Foods. Non sono noti i termini dell’operazione, ma la testata brasiliana Valor Economico suppone che il deal dovrebbe farsi a una cifra compresa nella forbice tra i 35 e i 45 milioni di dollari.

L’acquisto di Breeders & Packers

La notizia l’ha battuta per prima Reuters. Minerva ha presentato un’offerta non vincolante per rilevare la Breeders & Packers Uruguay dalla compagine giapponese NH Foods. Il percorso, scriveva l’agenzia in prima battuta, prevede una due diligence da completarsi entro la fine del 2022. Reuters ha poi specificato che, stando a indiscrezioni più aggiornate, lo stesso deal dovrebbe arrivare per il 15 dicembre. “L’operazione consente a Minerva – chiosa l’agenzia – di massimizzare la diversificazione geografica attraverso alleanze e partnership”.

Foto dal portale web di Breeders & Packers Uruguay

Leggi anche: