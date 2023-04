Burberry, Inditex, LVMH: investimenti e disinvestimenti in Spagna

Ritorni al profitto. Investimenti e disinvestimenti. Se lo scopo di questa rubrica è cercare filoni conduttori nella rassegna stampa della settimana, non c’è dubbio che sia il momento di parlare di Spagna. Perché da qui passano le ultime mosse dei gruppi internazionali della moda (per il mercato iberico, e non solo).

Partiamo dall’alto di gamma. Manufacture De Maroquinerie et Accessoires Louis Vuitton è la società che gestisce le quattro fabbriche del brand francese in Spagna. Stando a Moda Es, è tornata a registrare profitti, mettendosi alle spalle l’urto della pandemia;

Scendiamo di un gradino e guardiamo al premium. E, a proposito di investimenti e disinvestimenti, registriamo che il gruppo Burberry ha liquidato Burberry Latin Holdings, la società che aveva sede in Spagna e che gestiva le operazioni del brand in America del Sud . La chiusura della divisione è l’ultima tappa di una più ampia ritirata della firma britannica dai mercati latino-americani. Ora Burberry è presente solo in Messico e Brasile ;

Chiudendo sul mass market, si segnala l'investimento di Inditex a Zaragoza. Il gruppo, che gestisce Zara, Massimo Dutti e Pull&Bear (tra gli altri), dal 2024 avrà un nuovo centro per la logistica da 60.000 metri quadri, con 1.500 metri quadri di uffici e più di 500 posti per auto e camion.

