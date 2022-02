Un nuovo brand made in Italy. Si chiama Capasa Milano e lo fonda Ennio Capasa, ex Costume National. Che nell’avventura coinvolge il fratello Carlo, attuale presidente di CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana), e la sorella Rita. Già definito il partner per la produzione e distribuzione delle calzature, sarà HIM- High Italian Manufacturing. In progetto…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI