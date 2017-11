Fabiana Filippi ringrazia la pelle: nel 2017 il fatturato tocca 85 milioni con scarpe e accessori

I filati sono belli, ma con la pelle si cresce di più. Giacomo e Mario Filippi Coccetta, manager della griffe umbra Fabiana Filippi, non sanno sintetizzare in una sola formula il segreto del loro successo. Ma, spiegando al Sole 24 Ore come abbiano portato il giro d’affari agli 85 milioni di euro del 2017 (in “crescita high single digit”, dicono), riconoscono che ampliare l’offerta commerciale affiancando al tradizionale abbigliamento nuove categorie di prodotto è stato fondamentale. “Borse e scarpe stanno andando molto bene: in particolare le sneaker” afferma Mario Filippo Coccetta. La griffe Fabiana Filippi non poteva rimanere indifferente al successo della calzatura sportiva. Ma i suoi manager come si spiegano il boom? “Sono comode, leggere e rappresentano il nuovo ingresso nel mondo di un brand aspirazionale”.