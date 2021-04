Il casco da football comprato a 499 dollari e rivenduto a 33.600

Un pezzo di storia venduto a peso d’oro. Nei giorni scorsi la casa d’aste americana Heritage Auctions ha battuto un oggetto unico. Un casco da football in pelle utilizzato dai giocatori dei Green Bay Packers negli anni Quaranta. Il cimelio era stato acquistato per alcune centinaia di dollari lo scorso gennaio. All’asta il suo prezzo è schizzato alle stelle.

Il 4 gennaio 2021 Tim Horton, un signore che vive a Broken Arrow (Oklahoma), ha acquistato su eBay un vecchio casco da gioco in pelle dei Green Bay Packers. Un cimelio risalente agli anni ’40 e utilizzato dai giocatori della celebre squadra di football. Lo ha pagato 499 dollari. Come spiega greenbaypressgazette.com, l’uomo ha una vasta conoscenza dei caschi da football perché suo padre è un collezionista di lunga data e lo ha coinvolto fin da bambino in questa passione. Horton ha spiegato che pensava di riuscire a raddoppiare l’investimento rivendendolo, ma le cose sono andate in maniera leggermente diversa.

“È una benedizione” dice ora Horton. Il casco è stato infatti messo all’asta da Heritage Auctions. I pretendenti erano numerosi e il prezzo è salito velocemente fino a raggiungere la cifra incredibile di 33.600 dollari. “L’ho visto salire a 24.000 dollari, è rimasto a quella cifra per un po’, ed ero già entusiasta” confessa Horton, che poi ha visto salire ulteriormente il prezzo. L’uomo ha detto che userà i profitti dell’asta per pagare l’auto che ha recentemente acquistato e alcune bollette. Il resto lo investirà. (art)

Foto da greenbaypressgazette.com

