Il mercato e l’esigenza di cambiare pelle secondo Idea 84

La pandemia ha mangiato un terzo dei suoi ricavi. Ma Idea 84 riparte puntando tutto su versatilità e reattività. L’azienda di Montegranaro, che sviluppa linee di prodotto studiate per il settore premium e lusso (calzatura e pelletteria, soprattutto), ha adatto più volte, nel corso della sua storia, il proprio modello di business in funzione delle evoluzioni cicliche del mercato. Ora, è pronta di nuovo a cambiare pelle qualora la congiuntura lo dovesse richiedere, come ci raccontano i titolari. In altre parole, i fratelli Angeletti (nella foto): Gianni (48 anni), Luca (46), Stefano (41) e Leonardo (35).

Prima, durante e dopo Covid

Come era il trend aziendale prima della pandemia?

Venivamo da un 2018 discreto e da un 2019 in cui la crescita aveva rallentato. Il 2020 si prospettava come un anno molto proficuo. Lineapelle, a febbraio 2020, era andata benissimo, la migliore di sempre, complice anche la pandemia che aveva bloccato le produzioni cinesi.

Poi Covid è arrivato anche in Italia…

Già. Ci ha mangiato un terzo dei ricavi che nel 2020 sono scesi da 2,5 a 1,7 milioni di euro a causa della riduzione degli ordini dei grandi brand della moda e del lusso. Grazie agli ammortizzatori sociali siamo riusciti a mantenere la struttura pressoché inalterata, formata da circa 30 dipendenti.

Ora quali prospettive avete?

Dobbiamo vedere positivo. Il nostro punto di forza è che svolgiamo internamente tutta la produzione: entrano le pelli ed esce il prodotto finito. Mentre altri competitor si avvalgono dei laboratori terzisti per alcune lavorazioni. Questo ci dà un vantaggio nella velocità di esecuzione. Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per il settore del lusso.

La dimensione di Idea 84

Qual è la vostra attività principale?

Svolgiamo una serie di attività come quella del bordificio, dell’intreccio a mano, della metallizzazione con impianto sputtering per metalli, plastiche, piume, pelle e resine. Ma direi che l’attività principale è quella di ricerca e sviluppo per proporre al mercato, e ai brand con cui collaboriamo, nuove soluzioni moda.

Conta molto innovare?

Moltissimo. Cerchiamo sempre di rinnovare i macchinari e la tecnologia anche se, per alcune operazioni, occorre l’abilità manuale, come quella dell’intreccio.

In tutto questo che peso ha la pelle?

Circa l’80% delle nostre lavorazioni riguarda la pelle.

L’esigenza di cambiare pelle

Idea84 ha subito un processo di profonda evoluzione dalla sua nascita, vero?

Sì. Nostro padre, Fernando, aveva cominciato come guardolificio nel 1969. Poi ha lasciato l’azienda ai fratelli (ne aveva 8) e ha ricominciato nel 1984. Da allora le attività si sono susseguite: guardolificio, bordificio, lavorazione del sintetico e, poi, della pelle. Infine, dal 2000, con la globalizzazione e l’euro, abbiamo di nuovo cambiato strada.

Cos’è accaduto?

Esportavamo in Nigeria, Messico, Turchia, ma con l’euro siamo diventati troppo cari. Dalla lavorazione della pelle siamo passati al sintetico. Stavamo per aprire uno stabilimento in Turchia, ma poi ci siamo fermati giusto in tempo. Sarebbe stato un disastro.

Perché siete tornati alla pelle?

Fare la concorrenza sul prezzo non era possibile e abbiamo di nuovo cambiato strada. Nel 2011 abbiamo iniziato a lavorare con i gruppi del lusso e, quindi, siamo tornati a lavorare la pelle. Abbiamo investito sulla metallizzazione grazie alla quale ci siamo introdotti nel settore delle bomboniere e, poi, in quello dei tacchi. E, con l’avvento della sneaker, abbiamo cambiato di nuovo.

Siete riusciti a stabilizzarvi?

Con la moda non si può usare questo termine. Perché, da un lato, Il nostro business è quello di fare ricerca e proporre l’idea allo stilista della griffe. Dall’altro, cerchiamo di soddisfare le richieste che ci arrivano dai brand. Siamo pronti a tutto. (mv)

