Immergersi nella Bellezza Utile: Confindustria Moda si racconta

Estetica e utilità. Sono le caratteristiche della filiera della moda made in Italy raccontate dalla mostra immersiva La Bellezza Utile, in calendario lunedì 13 febbraio (ore 18,30) presso il Meet Digital Culture Center di Porta Venezia, a Milano. Organizzata da Confindustria Moda, la mostra raccoglie ed espone in una modalità digitale di nuova generazione le immagini del fotografo di moda Heinz Schattner. Immagini selezionate da un archivio fatto da 40 anni di lavoro e che “raccontano la perfezione manifatturiera italiana” dichiara Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda.

Confindustria Moda

Confindustria Moda raggruppa una filiera che dà lavoro a circa 600.000 persone in Italia e produce un fatturato di oltre 100 miliardi di euro. Riunisce 7 associazioni di categoria: Assopellettieri, AIP (Associazione Italiana Pellicceria), Anfao, Assocalzaturifici, Federorafi, SMI (Sistema Moda Italia) e UNIC – Concerie italiane. “Come le foto di Schattner, i prodotti moda del made in Italy non sono neutri. Raccontano la perfezione manifatturiera utilizzando immagini nitide, ordinate, quasi spoglie nella loro intensità. Oggetti che sono bellezza assoluta, ma anche utilità contestualizzata” osserva Ercole Botto Poala.

La Bellezza Utile

La mostra ha preso forma dopo un lavoro di selezione nell’archivio di Schattner, dagli scatti analogici a quelli digitali, in un’evoluzione che racconta anche il percorso compiuto negli anni dal made in Italy. “La visione armonica proposta dalla mostra immersiva, scandita per sezioni dedicate a tutti i settori che compongono il sistema moda italiano, smuove, grazie al montaggio, le facoltà emozionali e cognitive di chi la guarda” si legge in una nota.

L’evento

L’evento si svolgerà lunedì 13 febbraio alle ore 18,30. Saranno presenti l’artista, il presidente di Confindustria Moda e Maria Grazia Mattei, fondatrice e e presidente di Meet Digital Culture Center. La mostra è stata realizzata con il contributo delle fiere internazionali che connesse alle associazioni di Confindustria Moda, alcune delle quelle ormai prossime a svolgersi. Nell’ordine: Homi Fashion & Jewels (17-20 febbraio), Micam Milano (19-22 febbraio), Mipel e TheOneMilano (entrambe 19-22 febbraio) e Lineapelle (21-23 febbraio). Si sono, invece, già svolte Milano Unica (31 gennaio – 2 febbraio) e Mido (4-6 febbraio). (mv)

