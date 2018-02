Jason Wu lascia Hugo Boss dopo 5 anni: “Mi dedico al mio label”. Dopo New York l’addio

Jason Wu e Hugo Boss si separano. Il fashion designer accompagnerà il marchio per l’ultima volta alla New York Fashion Week nella veste di direttore creativo di Boss Womenswear, con l’intenzione di dedicarsi esclusivamente alla propria etichetta Metzingen. “Gli ultimi cinque anni da Hugo Boss sono stati molto eccitanti” ha spiegato Wu in una nota, sottolineando di essere “grato a tutto il team Womenswear di Hugo Boss per la passione, dedizione e per le incredibili sfilate ed eventi che abbiamo realizzato insieme”. Ringraziamenti e stima ricambiati, con il chief brand di Hugo Boss, Ingo Wilts, che ha ringraziato ufficialmente “Jason per il suo incredibile input creativo e per la sua ispirazione”. (art)