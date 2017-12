La giacca in pelle piace a tutti: Insigne la indossa con stile, Alex Turner la consacra nella storia del rock

È considerato uno dei giocatori italiani più forti della sua generazione, la sua esclusione dai play off per i Mondiali è stata al centro di aspre polemiche, ieri sera è stato protagonista del big match di Serie A Napoli-Juve. Ed è un amante della moda e dell’abbigliamento in pelle. Parliamo di Lorenzo Insigne, esterno d’attacco del club azzurro che, di recente, si è fatto immortalare sui social in una mise da vero fashionista: per la photo opportunity Insigne sfoggia una giacca in pelle griffata Gucci. A proposito di giacche in pelle, quella di Alex Turner, frontman degli Arctic Monkeys, entra nella storia del rock. L’indumento, indossato dal musicista durante la tournée del 2013-2014, è stato acquisito nella collezione del Rock and Roll Hall of Fame Museum di Cleveland.