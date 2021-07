La sfida più grande di Italian Artisan: 60.000 artigiani in 3 anni

“Nel mondo c’è voglia di prodotti made in Italy. La sfida più grande che l’artigiano deve affrontare è quella culturale, perché occorre una mentalità nuova”. Ne è convinta Olga Iarussi, CEO e co-founder di Italian Artisan, piattaforma B2B che vuol rendere accessibile la produzione made in Italy ai brand stranieri. La società ideata da David Clementoni, valutata 4,05 milioni di euro, ha deciso di affidarsi al crowdfunding per sostenere la sua velocissima crescita, mirando a obiettivi più ambiziosi. Uno su tutti: coinvolgere 60.000 brand entro 3 anni.

Il senso del progetto e la pandemia

Come funziona Italian Artisan?

Se sono un brand che cerca un produttore italiano mi iscrivo alla piattaforma e carico il mio progetto. I produttori lo vedono e, a loro volta, inviano le offerte. Poi il brand seleziona e procede con la trattativa. Noi offriamo una serie di servizi a cui il brand può accedere. Un designer australiano può ricevere la collezione dei prodotti che ha disegnato senza mai venire in Italia. Se sono un produttore, mi iscrivo alla piattaforma indicando la mia specializzazione.

Cos’è successo durante la pandemia?

Da un lato siamo stati costretti ad affrontare tutte le problematiche connesse ai vari lockdown e alla riduzione di ordini e produzione. Dall’altra è stata uno stimolo di crescita per noi e per gli artigiani che hanno acquisito maggiore consapevolezza di ciò che devono fare, a cominciare dallo step sulla digitalizzazione.

A livello di business, qual è stato l’impatto del Covid?

Nel 2020 siamo cresciuti del 23%. Siamo maturati, abbiamo potenziato il nostro team, reso più accessibile la nostra piattaforma, ma, soprattutto, abbiamo anticipato le richieste del mercato. Per esempio, con la collezione “stay at home” grazie alla quale diversi calzaturifici hanno adeguato le loro proposte. Abbiamo affrontato la pandemia proattivamente perché non tutti i Paesi del mondo sono andati in lockdown e non tutti nello stesso momento.

Attualmente come si sta evolvendo il mercato?

Grazie alla profonda elaborazione degli strumenti con cui svolgiamo la nostra attività, sia a livello di team che di tecnologia, nei primi 5 mesi del 2021 abbiamo generato lo stesso livello di ricavi di tutto il 2020. Il tutto, con una crescita programmata e sostenibile.

La sfida più grande

Perché avete deciso di rivolgervi all’equity crowdfunding su Opstart?

L’obiettivo del crowdfunding è in linea con quello della nostra mission. I fondi raccolti ci serviranno per sviluppare e accelerare la crescita. Il 35% verrà destinato al miglioramento della tecnologia. Un altro 35% al marketing, per arrivare a 60.000 brand coinvolti nei prossimi 3 anni. Il restante 30% sarà investito nel rafforzamento del team che oggi si compone di 10 collaboratori di cui 6 sono soci e 4 sono all’interno del CdA.

Che risultati avete raggiunto finora?

L’obiettivo era arrivare a raccogliere 50.000 euro: siamo arrivati a 105.000. E ci sono colloqui in corso con alcuni investitori.

Il futuro dell’artigianato

Che futuro ha l’artigianato italiano?

Personalmente ci credo molto. Bisogna preservarlo anche cercando di valutare l’andamento del mercato. Per esempio, bisognerà pensare a una quantità prodotta inferiore a quella a cui erano abituate le aziende. Più in generale, occorrerà riadattarsi al mercato. Non va aspettato l’arrivo degli ordini perché ciò che è passato non torna più. Siamo in un mondo nuovo.

L’artigiano italiano è pronto?

Sicuramente è più disposto ad aprirsi. Si accorge che il consumatore cambia e, quindi, deve necessariamente guardare fuori dalla propria bottega. Questa è la sfida culturale da affrontare.

Una sfida che coinvolge anche voi…

Certo. A volte, quando l’imprenditore è chiuso, incontriamo difficoltà. E dobbiamo conquistare la sua fiducia.

Come?

Mostrando rispetto per le sue esigenze e professionalità e mostrandoci affidabili nell’inviare progetti di brand internazionali. (mv)

Leggi anche: