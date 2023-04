Naturalezza, sostenibilità e self-expression. Sono le 3 chiavi di lettura delle tendenze sviluppate per la stagione invernale 2024-2025 dal Comitato Moda Lineapelle. Sono sintetizzate nel titolo Metamorphosis. In altre parole: “Meta-forma, la trasformazione di un essere o di un oggetto in un altro di natura diversa”. Delle nuove tendenze, protagoniste della prossima edizione di Lineapelle…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI