Marc Jacobs se ne va da Marc Jacobs: l’ingresso di John Targon per le seconde linee è un indizio?

Marc Jacobs fa dietro front e arruola John Targon (a sinistra nella foto) per disegnare la seconda linea, più economica. Una mossa che rinforza il susseguirsi delle voci che vorrebbero Marc Jacbos (a destra nella foto) lasciare la direzione creativa del marchio omonimo. Il brand nell’orbita di LVMH aveva chiuso nel 2015 la seconda linea Marc by Marc Jacobs e il gruppo ha annunciato l’arrivo di John Targon, designer e co-fondatore del brand Baja East, nel ruolo di “creative director of contemporary”. Non si sa ancora se i due stilisti lavoreranno in sinergia o su due progetti distinti. Il brand non attraversa un bel periodo. Nel luglio 2017 Lvmh ha prelevato da Kenzo Eric Marechalle affidandogli il ruolo di ceo per ridare slancio alla griffe. Tra le sue strategie ci sarebbe proprio quella di un divorzio con il fondatore e direttore creativo Marc Jacobs. (mv)