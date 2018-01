Milano, Fashion Week in crisi? Macché! “Grazie ai distretti siamo la patria del ben fatto”, spiega Capasa

Ma davvero la settimana della moda milanese è in difficoltà? Sul serio nella competizione internazionale tra fashion week, quella meneghina è soccombente? Secondo Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda dal 2015, no. In un mondo globale in trasformazione, a distinguere le diverse fashion week sono le specificità: “C’è competizione, ma è anche vero che ormai gli ambiti sono ben definiti – spiega Capasa dalle colonne di Panorama –. New York è forte per le proposte mutuate dallo streetwear e per il see now buy now, Londra detiene lo scettro della creatività dei nuovi talenti. Parigi è la capitale del lusso storico”. E Milano? È “la patria del ben fatto – risponde –. Tutti, ma proprio tutti, francesi compresi, vengono a produrre in Italia”. Il merito è del territorio, degli imprenditori e delle maestranze che lo animano: “I nostri distretti hanno la capacità di essere flessibili – conclude Capasa –, di operare in tempi brevi, in maniera creativa e secondo le quantità richieste”.