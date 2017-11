Non corre solo il lusso: Adidas cresce nel trimestre dell’8,7%. E fa il boom in casa di Nike

Le vendite aumentano dell’8,7%, arrivando a 5,7 miliardi di euro. I ricavi crescono del 12%, mentre i profitti operativi del 34,6%, portandosi nel periodo dai 591 milioni del 2016 agli attuali 795. Il business è in espansione in tutte le aree geografiche: in Europa (+7,4% per 1,6 miliardi di fatturato), in Cina (+28%, 1 miliardo) e soprattutto in Nord America (+18,5%, 1 miliardo), patria della concorrente Nike. Il terzo trimestre del gruppo Adidas è a dir poco positivo. La maison ammiraglia è quella che vive la stagione migliore (+13,2% su base annua), mentre il brand Reebok è appena oltre la stabilità (+0,6%). La performance permette al colosso dell’athleisure. Il periodo luglio-settembre incastona un 2017 finora positivo: il management Adidas conferma le previsioni per un bilancio annuale “dalle vendite in crescita tra il 17% e il 19% e gli incassi netti proiettati oltre gli 1,3 miliardi”.