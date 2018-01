Orciani accelera (+26%) e mette la freccia: fari puntati sull’abbigliamento in pelle

L’esercizio di bilancio sarà chiuso a marzo, quindi i numeri definitivi non si conoscono. Ma le premesse sono più che positive. Il fatturato di Orciani è previsto a quota 15 milioni di euro, per una progressione su base annua del 26%. Il brand degli accessori e della pelletteria per cavalcare il percorso di espansione prevede di spostare il baricentro verso l’abbigliamento in pelle, che ora vale il 10% del fatturato, ma che può essere il nuovo cavallo vincente. “Abbiamo ridisegnato lo stile con forme destrutturate – racconta a Milano Finanza Fashion Claudio Orciani, fondatore della griffe (nella foto) –, passando dall’idea di giacca foderata a quella accoppiata in materiali superlight”.