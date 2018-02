Otto stilisti per otto collezioni per declinare tutte le sfaccettature di Moncler

Moncler svela i suoi “geni”. L’azienda specializzata in abbigliamento invernale inaugurerà durante la settimana della moda a Milano, che si svolgerà la prossima settimana, ben otto nuove collezioni ideate da altrettanti creativi: Pierpaolo Piccioli, Karl Templer, Sandro Mandrino, Simone Rocha, Craig Green, Kei Ninomiya, Hiroshi Fujiwara e Francesco Ragazzi. Si tratta dei talenti che Moncler ha scovato e reso protagonisti del progetto “Moncler Genius”, iniziativa che pone al centro una “visione che supera la temporalità della stagione e stabilisce un dialogo quotidiano con il consumatore”. Crescono così le aspettative per la presentazione ufficiale del progetto, in cui verrà svelata il “Moncler Genius Building” il quale, come spiega l’azienda stessa, “ospita diverse aree, ognuna dedicata ad una singola mente creativa che, interagendo con le altre, definisce le varie sfaccettature dell’identità di Moncler”. (art)