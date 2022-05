Quattro risposte alla domanda: “Perché oggi ci aggreghiamo”

Quattro interviste ai vertici di quattro poli in formazione della manifattura moda italiana. Quattro risposte, fisiologicamente diverse a seconda del punto di vista di ciascun attore, alla stessa domanda: “Perché oggi ci aggreghiamo”. Che è il titolo del numero 5 de La Conceria (maggio 2022), dedicato al tema dei merger & acquisition nella filiera del made in Italy. Un fenomeno iniziato già da qualche anno, ma che dopo la pandemia e la guerra risulta in particolare fermento.

Perché oggi ci aggreghiamo

In uno dei pezzi de La Conceria n. 5 (“Raccoglimento a fattor comune”) abbiamo ascoltato, quindi, il parere degli esponenti di quattro gruppi che le acquisizioni le stanno facendo. Con chi abbiamo parlato? Con Fabio Ducci di HIM (High Italian Manufacturing), Matteo Marzotto e Franco Prestigiacomo di Minerva Hub, Claudio Rovere di Hind – Holding Industriale e Attila Kiss di Gruppo Florence. Ci hanno raccontato la prospettiva dei conglomerati aziendali di filiera, nonché il senso e la dinamica della matematica aggregativa che guida la loro mission.

Clicca qui per leggere le interviste

La Conceria è un magazine per abbonati: scopri le formule di sottoscrizione

Leggi anche: