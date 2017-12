Questa borsa è un giardino: per ogni Flower Puzzle Red di REDValentino circa 200 petali di pelle di vitello

Lo spirito è rock, la lavorazione è artigianale, la nuance è romantica. La lavorazione è made in Italy. Per la realizzazione di Flower Puzzle Red di REDValentino, la linea giovane della maison del fondo Mayhoola, gli artigiani tagliano uno a uno oltre 200 petali di pelle di vitello e, ancora uno alla volta, li assemblano con circa 800 borchie metalliche nel confezionamento di un accessorio grintoso. Disponibile in diverse dimensioni e in diversi abbinamenti di colori, il prezzo di Flower Puzzle Red è compreso tra gli 800 e i 1.000 euro.